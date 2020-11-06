9-летняя девочка из Саврани Одесской области, которая отравилась грибами, скончалась в больнице, не выходя из комы
О смерти ребенка сообщила глава Благотворительного фонда «Любовь Любушкина» Любовь Рябко, передает Politeka.net
Она рассказала, что малышка умерла утром 6 ноября, в реанимационном отделении киевской больницы, не приходя в сознание. У девочки сегодня был день рождения.
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«Наша малышка Виктория отошла в другой мир. В свой день рождения! Её забрали ангелы. Бог теперь держит тебя в руках, а мы всегда будем хранить тебя в наших сердцах. Смерть девочки — потеря невосполнимая. Как найти реальную точку опоры, если осталось только одиночество и пустота у мамы? Как справиться с болью и горем?» — отметила Рябко.
Как стало известно, 9-летняя Вика со своей мамой насобирали в лесу грибов на территории Савранского района, пришли домой, приготовили их и поели.
На следующий день девочка пожаловалась на сильные боли в животе. Мать вызвала «скорую». Сначала ребенка доставили в областную клиническую больницу, однако ее состояние ухудшилось и она впала в кому. Тогда девочку в срочном порядке перевезли в одну из столичных клиник.
Матери также стало плохо, ее доставили в Одесскую областную больницу. Несколько дней она находилась в реанимации. Сегодня утром ей стало легче и ее перевели в отделение гастроэнтерологии.
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