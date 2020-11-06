В центре Одессы неизвестные заминировали школу, детей срочно вывели на улицу
В пятницу, 6 ноября полицейские ищут бомбу в здании 117 школы, которая находится на пересечении улиц Ришельевская и Жуковского.
Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.
На место происшествия направлены работники взрывотехнической управления, кинологи, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.
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Всех детей эвакуировали из здания учебного заведения.
Очевидцы в соцсетях делятся кадрами происшествия.
До этого мы сообщали, что под Одессой эвакуировали жильцов многоквартирного дома.
Так, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании двухэтажного дома в селе Фонтанка.
Телефонный террорист сообщил, что бомба заложена в подвальном помещении дома.
15 жильцов дома были выведены на улицу из квартир.
Правоохранители тщательно обследовали подвал и никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.
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