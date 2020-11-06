В центре Одессы неизвестные заминировали школу, детей срочно вывели на улицу

В пятницу, 6 ноября полицейские ищут бомбу в здании 117 школы, которая находится на пересечении улиц Ришельевская и Жуковского.

Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

На место происшествия направлены работники взрывотехнической управления, кинологи, следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Всех детей эвакуировали из здания учебного заведения.

Очевидцы в соцсетях делятся кадрами происшествия.

До этого мы сообщали, что под Одессой эвакуировали жильцов многоквартирного дома.

Так, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании двухэтажного дома в селе Фонтанка.

Телефонный террорист сообщил, что бомба заложена в подвальном помещении дома.

15 жильцов дома были выведены на улицу из квартир.

Правоохранители тщательно обследовали подвал и никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

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