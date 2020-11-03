В Одессе ушел из жизни молодой учитель, из-за которого закрыли одну из школ на дезинфекцию
Печальную весть сообщила глава одесского департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net.
Молодой учитель преподавал в школе №49 и до последнего ходил на работу. Утром, 2 ноября, когда руководство школы узнало, что мужчине сделали тест на COVID-19, то учебное заведение сразу закрыли на санитарную обработку.
К сожалению, преподаватель ушел из жизни вчера вечером, тест на COVID-19 у него оказался отрицательный.
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По состоянию на 3 ноября, на Одесчине зафиксировано 460 новых случая заражения. При этом с начала пандемии заболели уже 25785 жителей региона.
За минувшие сутки с болезнью не справились 11 пациентов и скончались. Общее число летальных исходов составляет 390.
Вылечить удалось 4387 человек (571 за сутки), болеют на данный момент 21579 и у 27565 подозревают китайский вирус.
До это мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.
В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.
Только за минувшие сутки было проведено около 40 рейдов по кафе, ресторанам и магазинам, в результате чего проверка показала, что каждое второе заведение не соблюдает карантинные нормы.
На нарушителей составили 17 протоколов. Теперь им грозит штраф.
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