Стали известны подробности о девочке из Саврани Одесской области, которая отравилась грибами и скончалась не выходя из комы

Об этом пишет Обозреватель.

Сердце школьницы Виктории Грибенюк перестало биться в одной из столичных клиник, утром 6 ноября. Девочка умерла, не приходя в сознание в свой день рождения, ей должно было исполниться 10 лет.

Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению все усилия оказались тщетными. В реанимации также находилась мать умершей, но ей уже стало лучше и женщину перевели в отделение гастроэнтерологии.

Как стало известно, на прошлой неделе Вика с мамой отправились в лес собирать грибы, потом семья пришла домой, приготовила их на обед и съела.

Через несколько часов плохо стало маме и Вике, однако женщина долгое время не вызывала скорую помощь. Только через сутки девочку госпитализировали сначала в Одесскую областную детскую больницу, но ее состояние ухудшалось. Затем ее транспортировали в Киев.

По данным издания, в поселке Саврань, где в последнее время проживала семья, местные жители говорят, что мама ребенка Юлия всех уверяла, что она хорошо разбирается в грибах, ее предупреждали, чтобы грибы детям давать нельзя, но она не слушала.

В службе по делам детей заявили, что семья эта неблагополучная. Хоть мама и не злоупотребляла алкоголем, но вела не совсем правильный образ жизни.

У погибшей Вики, которая училась в 4 классе, есть старший брат, который учится в колледже, и младшая сестра, она пошла 1-й класс.

Семья проживала в запущенном отцовском доме Юлии. Там отключено электричество, у матери не было денег на то, чтобы восстановить документы и подвести электричество. В службе это держали на контроле и пытались помочь.

К тому же после того, как они переехали из одного села в другое, Юлия из-за неоформленных документов не получала два месяца социальную помощь. Поэтому, видимо, и повадилась в последнее время в лес по грибы.

В самом сельсовете говорят, что подобные случаи с отравлением грибами у них бывают каждый сезон. Но смертельный – впервые.

К слову, что за последние несколько недель в Одесской области отравились более тридцати человек грибами, шестеро из которых — дети. Целой семьей слегли в больницу грибники-любители в Лиманском районе. Другая супружеская пара, приобретя сомнительные грибы с рук в Одессе, накормила ими двух маленьких сыновей, 2015 и 2017 рождения. Аналогичная ситуация в семье с Кодимского района, где мать, принеся домой собственноручно собранные грибы, съела их вместе с дочками семи и тринадцати лет.

Напомним о трагедии в день рождения: оборвалась жизнь девочки из Одесской области, которая отравилась грибами

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