У мережі показали, як роблять бізнес на популярному ринку "Привоз"

Відповідні кадри оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net

Особливо заповзятливі люди дістали зі сміттєвого контейнера протухлі відходи червоної риби. Потім вони їх помили і через 10 метрів стали продавати.

За словами очевидців, контролери ринку на це ніяких не відреагували, а просто підійшли і обілетіли горе-продавців.

До цього ми повідомляли, що на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару.

Зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.

"Качці в ж * пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.

"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.

Також ми писали, що з приходом осені в Одеській області почастішали випадки отруєння грибами.

Тільки за останні кілька тижнів на території регіону від отруєння дикорослими грибами постраждали 35 осіб, серед них 6 дітей. Один випадок зі смертельним результатом.

Всі постраждалі вживали свіжі дикорослі гриби після термообробки. При цьому постраждалі жителі Одеси купили небезпечні гриби на "Привозі", а жителі області збирали їх самі.

Нагадаємо, що незадоволені люди перекрили в'їзд до Одеси, з'їхалася поліція: кадри з місця

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