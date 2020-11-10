В сети показали, как делают бизнес на популярном рынке «Привоз»

Соответствующие кадры обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Особо предприимчивые люди достали из мусорного контейнера протухшие отходы красной рыбы. Затем они их помыли и через 10 метров стали продавать.

По словам очевидцев, контролеры рынка на это никаких не отреагировали, а просто подошли и обилетели горе-продавцов.

До этого мы сообщали, что на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Также мы писали, что с приходом осени в Одесской области участились случаи отравления грибами.

Только за последние несколько недель на территории региона от отравления дикорастущими грибами пострадали 35 человек, среди них 6 детей. Один случай со смертельным исходом.

Все пострадавшие употребляли свежие дикорастущие грибы после термообработки. При этом пострадавшие жители Одессы купили опасные грибы на «Привозе», а жители области собирали их сами.

Напомним, что недовольные люди перекрыли въезд в Одессу, съехалась полиция: кадры с места

А еще Politeka писала, что в центре Одессы малолетние вандалы надругались над флагом, видео: "Сорвали и растоптали"

Также Politeka сообщала, ЧП на стройке в Одессе: рабочий сорвался с огромной высоты, фото