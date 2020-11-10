Полиция уже отреагировала на поступок

В Одессе компания молодчиков надругалась над флагом Евросоюза

Соответствующее видео разместил в сети местный паблик «Жить в Одессе», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как неизвестные молодые люди возле одесской мэрии сорвали флаг ЕС, а затем потоптались по нему.

«Запомните лица идиотов, эти малолетки сняли флаг ЕС с горсовета, обладминистрации и Потемкинской лестницы. Говорят, что он не имеет права там висеть. Потом надругались над флагами. Нужно провести воспитательную беседу», - сообщают авторы видеоролика.

В полиции уже отреагировали на инцидент и сообщили, что они рассматривают данный поступок, как надругательство на государственными символами.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к указанному правонарушения.

До этого мы сообщали, что одесская полиция сообщила тревожную информацию об исчезновении 13 детей.

В период с 2 по 8 октября на территории Одесской области было зарегистрировано 13 заявлений о пропаже несовершеннолетних.

Копы нашли и вернули родителям всех детей.

Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано 25 несчастных случаев с детьми.

За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 54 человека.

«От противоправных действий пострадали 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, доведение до самоубийства, ограбление, мошенничество и прочее», - сообщили в полиции.

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