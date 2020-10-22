Разъяренная толпа заблокировала движение транспорта на Тираспольском шоссе в районе "Двух столбов"

Соответствующее видео разместили в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

В четверг, 22 октября, около 25 одесситов вышли на трассу и не давали проехать автомобилям.

По словам очевидцев, в одном из домов людям отключили электричество за неуплату, хотя они утверждают, что платят за коммунуслуги.

При этом в руках у митингующих не было никаких плакатов и табличек.

Через некоторое время на место съехалась патрульная полиция и разогнала митинг.

Копы напугали людей ответственностью за такие действия и они добровольно согласились разойтись.

Вчера утром в области протестующие перекрывали трассу Одесса-Рени. Жителей Татарбунар возмутило, что местные власти решили закрыть рынки из-за попадания района в «красную зону». Предприниматели требовали их не закрывать и поэтому с самого утра ходили по пешеходному переходу.

Источники сообщили, что властям удалось пойти на компромисс и разрешить работать рынку через день, но это все равно не удовлетворило людей.

Также мы писали, что жители проживающие в центре города перекрыли движение. Одесситы рассказали, что не могут спокойно спать по ночам.

Причина в том, что у них под окнами постоянно громыхает музыка с соседнего ресторана-отеля «Брик».

Люди перекрыли движение по улице Преображенская и требовали, чтобы местные власти повлияли на ситуацию.

Напомним, что в центре Одессы перекрыли движение: что будет с общественным транспортом

Как сообщала Politeka, одесситов начали подкупать хлебом перед выборами: скандальные кадры

Также Politeka писала, что в Одессе трамвай с людьми сошел с рельсов: первые подробности и кадры ЧП