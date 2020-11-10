На стройке в Одессе рабочий упал с высоты 12-го этажа и разбился насмерть
Трагический случай произошел 9 ноября на улице на Пироговской, 25.
Об этом сообщает местное издания
Известно, что мужчина сорвался со строительных лесов и скончался на месте. ОН работал строителем.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 («Нарушение требований законодательства об условиях труда») Уголовного кодекса Украины.
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До этого мы сообщали, в Одесской области молодой парень свел счеты с жизнью, прыгнув с крыши девятиэтажного здания.
По словам родителей погибшего, в последнее время их сын часто говорил о суициде. В тот роковой день, когда юноша не вернулся домой с обучения, родственники почувствовали неладное и вышли ему навстречу.
Мертвое тело они обнаружили на окраине города у здания заброшенного завода. Парню было всего 18 лет.
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Происшествие случилось в четверг, 5 ноября, на улице Балковской, 36.
Соседи рассказали, что причиной отчаянного поступка мужчины стал развод с женой. Одессит находился в депрессивном состоянии и не раз грозился при родственниках совершить суицид.
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