У зв'язку з місцевими виборами більшість школярів в Одесі знову перейдуть на дистанційне навчання
Про це заявила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net
Так, у п'ятницю, 13 листопада і понеділок, 16 листопада, не працюватимуть ті школи, де розташовуються виборчі дільниці.
За словами чиновниці, уникнути організації виборчих дільниць в школах не вийде, тому більшості школярів доведеться залишитися вдома і вчитися онлайн.
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Після виборів на всіх дільницях буде проведена дезінфекція, яка допоможе убезпечити дітей від можливого зараження Covid-19. А вже у вівторок, 17 листопада, всі школи почнуть працювати в звичайному режимі.
До цього ми повідомляли, що карантин вихідного дня не діятиме в Одесі, незважаючи на рішення Кабміну.
Таку заяву зробили в прес-службі мерії.
Так, стало відомо, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, введені українським урядом.
"На сьогоднішній день місто Одеса продовжує знаходиться в» помаранчевій" зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ і НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 Жовтня. Нагадуємо про необхідність дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотримання соціальної дистанції між людьми», — заявив секретар штабу Олександр Тиховський.
Нагадавши, карантин вихідного дня в Одесі, що буде з транспортом: "заборонено..."
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