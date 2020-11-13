Стосується не всіх

У зв'язку з місцевими виборами більшість школярів в Одесі знову перейдуть на дистанційне навчання

Про це заявила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net

Так, у п'ятницю, 13 листопада і понеділок, 16 листопада, не працюватимуть ті школи, де розташовуються виборчі дільниці.

За словами чиновниці, уникнути організації виборчих дільниць в школах не вийде, тому більшості школярів доведеться залишитися вдома і вчитися онлайн.

Після виборів на всіх дільницях буде проведена дезінфекція, яка допоможе убезпечити дітей від можливого зараження Covid-19. А вже у вівторок, 17 листопада, всі школи почнуть працювати в звичайному режимі.

До цього ми повідомляли, що карантин вихідного дня не діятиме в Одесі, незважаючи на рішення Кабміну.

Таку заяву зробили в прес-службі мерії.

Так, стало відомо, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, введені українським урядом.

"На сьогоднішній день місто Одеса продовжує знаходиться в» помаранчевій" зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ і НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 Жовтня. Нагадуємо про необхідність дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотримання соціальної дистанції між людьми», — заявив секретар штабу Олександр Тиховський.

Нагадавши, карантин вихідного дня в Одесі, що буде з транспортом: "заборонено..."

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