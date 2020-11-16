Третій тиждень листопада принесе в Одесу дощі, штормовий вітер і різке похолодання, аж до заморозків

Спочатку місто опиниться під впливом атмосферного фронту, але ненадовго, а після його змістить антициклон, передає Politeka.net

За даними Гідрометецентру Чорного і Азовського морів, в понеділок 16 листопада одеситів чекає мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місто накриє густий туман. Вітер східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до + 2 + 7 °градуса, вдень варто чекати 7-12 °С.

У вівторок, 17 листопада, в Одесі піде дрібний дощ. Підніметься штормовий вітер східного напрямку. Пориви досягнуть 12-14 метрів в секунду. Крім того, впаде температура, вночі до нуля градусів, вдень підніметься близько 3-8 градусів тепла.

У середу, 18 листопада, за прогнозами метеорологів, буде також дощитиме. Пориви східного вітру досягнуть 12-15 метрів в секунду.

Температура вночі 0 + 3, вдень в межах +3+6 градусів.

За даними синоптиків, у четвер і п'ятницю в місті буде хмарно, пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 4-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-5 °С, вдень-6-11 °с.

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