Екс-депутат Одеської міської ради Олег Марков потрапив до рук московських правоохоронців після спроби продати золото скіфів

Марков затриманий за підозрою в контрабанді золота, яке належало древнім скіфам, у відділенні банку на території комплексу "Москва-Сіті" співробітниками московського управління ФСБ спільно з поліцейськими ЛВВС Москва-Білоруська, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Відзначається, що в банку і повинна була відбутися угода. У Маркова вилучили унікальні експонати на сотні тисяч євро: амфору, намисто, медальйон із зображеннями античних героїв, золоті пластини у вигляді зображення оленя і лева.

За версією слідства, екс-депутат ввіз ці скарби в Росію, де і спробував продати.

Маркову суд має обрати запобіжний захід вже у четвер, 19 листопада. Зараз триває пошук співучасників. Правоохоронці припускають, що контрабандний товар везли до Росії потягом, і у затриманого, ймовірно, є спільники.

Український екс-депутат тривалий час значився в розшуку за участь у заворушеннях в Одесі в 2013 році. Він втік до Росії, і РФ відмовилася передавати його Києву. Однак тепер йому загрожує набагато серйозніше звинувачення.

Що стосується золота скіфів, то досить велика його колекція була вивезена з Криму в Голландію в рамках експозиції ще до окупації. Після того, як Росія захопила півострів, голландська сторона відмовилася повертати скарби, щоб вони не дісталися росіянам.

Є припущення, що те золото було не єдиним, знайденим на території України, і частина його осіла в інших містах.

Відзначимо, що Олег Марков - брат скандально відомого Ігоря Маркова, голови партії «Батьківщина». На момент виборів був з ним в конфлікті, тому балотувався до міськради від ПР. Після Революції Переваги Ігор Марков також поїхав в РФ.

Нагадаємо, екс-нардеп Марков, який втік до РФ, описав "муки" українців.

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