Хлопець занурився в акваріум, не звертаючи увагу на відвідувачів магазину

У Херсоні молодий чоловік зайшов до супермаркету "Сільпо", роздягнувся до трусів і заліз в акваріум з живою рибою. Молодий чоловік був у плавках, окулярах і шапочці для плавання.

Це видно на відео, яке опублікували в Facebook-групі " Херсон та околиці. Новини цілодобово". (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Свої речі він залишив біля акваріума. З маскою на підборідді хлопець швидко пробігся по торговому залу і забрався в ємність з рибою, де занурився кілька разів з головою. Потім задоволений собою він вискочив з акваріума і побіг витератися рушником.

Його нітрохи не збентежили погляди відвідувачів, які знімали його дивний вчинок на відео.

Користувачі мережі спробували зрозуміти, навіщо він це зробив. Багато хто припустили, що хлопець зробив це, адже посперечався з кимось. Інші ж засудили таку витівку.

"Проспорив напевно", "це все для Інтернету", "рибки в шоці", " Таким Психушка навіть не допоможе. Деградація!", "Я розумію, що це прикол. Але це Повний Пі.... Не смішно. Невже повна деградація", "рибки такого не заслужили", " куди котимося...", "Куди Охорона дивиться, жах в продуктовому магазині", "напевно хотів ікру відкласти".

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