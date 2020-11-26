В одному з районів Одеси прорвало водопровідну трубу і затопило округу

Подію зафіксували у четвер, 26 листопада біля Малинівської РДА на вулиці Генерала Петрова. Відео оприлюднили місцеві журналісти видання "Правда За Одесу", передає Politeka (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Ліквідацією аварії займаються співробітники комунального підприємства "Інфоксводоканал", які вже прибули і розкопали в місці прориву.

Варто сказати, що на сайті водоканалу з'явилася інформація про відключення води в районі Черьомушок.

Раніше ми повідомляли, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.

Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.

За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.

"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.

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