В одному з районів Одеси прорвало водопровідну трубу і затопило округу
Подію зафіксували у четвер, 26 листопада біля Малинівської РДА на вулиці Генерала Петрова. Відео оприлюднили місцеві журналісти видання "Правда За Одесу", передає Politeka (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Ліквідацією аварії займаються співробітники комунального підприємства "Інфоксводоканал", які вже прибули і розкопали в місці прориву.
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Варто сказати, що на сайті водоканалу з'явилася інформація про відключення води в районі Черьомушок.
Раніше ми повідомляли, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.
Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.
За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.
"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.
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