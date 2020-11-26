В одном из районов Одессы прорвало водопроводную трубу и затопило округу

Происшествие зафиксировали в четверг, 26 ноября возле Малиновской РГА на улице Генерала Петрова. Видео обнародовали местные журналисты издания «Правда за Одессу», передает Politeka (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Ликвидацией аварии занимаются сотрудники коммунального предприятия "Инфоксводоканал", которые уже прибыли и раскопали в месте прорыва.

Стоит сказать, что на сайте водоканала появилась информация об отключении воды в районе Черёмушек.

Ранее мы сообщали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

По словам жительницы одной из квартир, помещение затопило буквально за считанные минуты.

«Люди на 📍Левитана, 101 уже не рады что включили отопление», - сообщают в телеграм-канале.

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