Одеська область знову опинилася в п'ятірці лідерів за кількістю хворих на коронавірус

Станом на ранок 2 грудня за добу в Одеському регіоні зафіксовано 1147 нових випадків захворювання, при цьому від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 8 українців. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-центр МОЗ.

За весь час пандемії в області померли 593 людини, а одужали 9986. Зараз хворіють 36406 і ще у 47620 підозрюють коронавірус. Всього в Одеській області за весь час досліджень виявлено 49985 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 2 грудня, в Україні офіційно підтверджено 758 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 141 – виявлено за минулу добу.

Від коронавірусу у країні померли вже 12 717 українців (+169 за добу), а 369 054 пацієнти (+13 882 за добу) повністю побороли хворобу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків на захворювання коронавірусом зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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