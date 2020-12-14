Під Одесою водій на іномарці врізалася в танк через густий туман

Незвичайне ДТП зафіксували в селі Усатове Біляївського району, що поблизу Одеси, повідомляє телеграм-канал « Одеса-Інфо », передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскрольте сторінку до кінця)

Як розповіли очевидці, легковий автомобіль зніс огорожу і врізався в танк часів Другої світової війни, встановлений на постаменті.

Бойова машина виявилася набагато міцніше іномарки. Остання отримала механічні пошкодження.

По всій видимості, причиною аварії став щільний туман і слизька від дощу дорога.

Про постраждалих інформації немає.

Подальші подробиці з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли про ще одну аварію за участю військової техніки під Одесою.

Минулого місяця військовий тягач їхав у бік смт. Чорноморське у військову частину по путівці. Коли він перетинав трасу, то не поступився мікроавтобусу марки "Mercedes", який рухався по головній дорозі.

Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо і від маневру перекинувся на бік.

У салоні буса знаходилося п'ять чоловік, всі вони члени однієї сім'ї. Постраждала дружина водія-44-річна жінка, у неї перелом таза.

Нагадаємо, що в Одесі таксист зніс пенсіонера на "зебрі" і став знімати наклейки на авто: момент аварії потрапив на відео

А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії

Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео