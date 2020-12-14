Під Одесою водій на іномарці врізалася в танк через густий туман
Незвичайне ДТП зафіксували в селі Усатове Біляївського району, що поблизу Одеси, повідомляє телеграм-канал «
Як розповіли очевидці, легковий автомобіль зніс огорожу і врізався в танк часів Другої світової війни, встановлений на постаменті.
Бойова машина виявилася набагато міцніше іномарки. Остання отримала механічні пошкодження.
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По всій видимості, причиною аварії став щільний туман і слизька від дощу дорога.
Про постраждалих інформації немає.
Подальші подробиці з'ясовуються.
Раніше ми повідомляли про ще одну аварію за участю військової техніки під Одесою.
Минулого місяця військовий тягач їхав у бік смт. Чорноморське у військову частину по путівці. Коли він перетинав трасу, то не поступився мікроавтобусу марки "Mercedes", який рухався по головній дорозі.
Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо і від маневру перекинувся на бік.
У салоні буса знаходилося п'ять чоловік, всі вони члени однієї сім'ї. Постраждала дружина водія-44-річна жінка, у неї перелом таза.
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