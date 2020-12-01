В центре Одессы внедорожник на большой скорости влетел на тротуар, протаранил светофор и врезался в здание

Серьезная авария случилась 1 декабря на перекрестке Екатерининской и Большой Арнаутской. Момент ДТП попал на видео, которое разместили местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на огромной скорости летел по улице Большая Арнаутская, а затем выехал на перекресток на красный сигнал светофора, после чего врезался в легковушку Audi, которая двигалась на зеленый. После удара внедорожник снес столб со светофором и влетел в угол дома.

Прохожие, находившиеся на тротуаре, успели отскочить от несущейся на них машины. Они не пострадали.

Подробности выясняют следователи.

До этого мы сообщали, что в Одессе пожарные машины, спешащие на вызов, попали в ДТП.

Авария случилась 30 ноября около 10 утра на Николаевской дороге. Колонна из шести спецавтомобилей спешила на пожар в районе поселка Котовского.

В результате одна из машин врезалась в другую.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.