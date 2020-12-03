В Одессе все чаще водители сбивают пешеходов и скрываются с места ДТП
Авария со смертельным исходом произошла в среду, 2 декабря, на Ленпоселке, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.
Трагический инцидент имел место поздно вечером на улице Магистральной.
Мужчина шел вдоль дороги по неосвещенному участку, когда на него наехал неизвестный автомобиль. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии.
Зараженный вирусом Кошевой из "Квартал 95" объявился с волосами и бородой рекордной длины: "Начинают расти..."
Полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца: "Покинула Эдем"
Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."
Пугачева натянула кожаные штаны и ошеломила сходством с экс-любовником, Галкин заревнует: "Отличный прикид!"
В тоже время автомобилист, который сбил пешехода, с места ДТП скрылся.
На месте работала следственно-оперативная.
Полицейские устанавливают личность погибшего, очевидцев аварии, а также транспортное средство и его водителя.
Еще одна авария случилась рано утром 3 декабря возле гипермаркета «Идеал», что на улице Бугаевской. О ней рассказали очевидцы в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо».
По их словам, водитель «Рено» сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
На место вызвали бригаду скорой помощи. О состоянии пострадавшей информации нет.
До этого мы сообщали, что в Одессе автохам мало того, что чуть не сбил девушек, так еще и начал распускать руки.
Как рассказала одна из пострадавших девушек Алина, в Аркадии неадекватный водитель Porsche Cayenne едва не наехал на неё и её сестру. Однако вместо извинений, водитель начал ссору с девушками, выбил из рук одной из пострадавших телефон, который отлетел на 10 метров.
Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео
А еще Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину, видео трагедии
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы: "слетел с трассы и врезался в ..