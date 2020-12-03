В Одессе все чаще водители сбивают пешеходов и скрываются с места ДТП

Авария со смертельным исходом произошла в среду, 2 декабря, на Ленпоселке, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

Трагический инцидент имел место поздно вечером на улице Магистральной.

Мужчина шел вдоль дороги по неосвещенному участку, когда на него наехал неизвестный автомобиль. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

В тоже время автомобилист, который сбил пешехода, с места ДТП скрылся.

На месте работала следственно-оперативная.

Полицейские устанавливают личность погибшего, очевидцев аварии, а также транспортное средство и его водителя.

Еще одна авария случилась рано утром 3 декабря возле гипермаркета «Идеал», что на улице Бугаевской. О ней рассказали очевидцы в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо».

По их словам, водитель «Рено» сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

На место вызвали бригаду скорой помощи. О состоянии пострадавшей информации нет.

До этого мы сообщали, что в Одессе автохам мало того, что чуть не сбил девушек, так еще и начал распускать руки.

Как рассказала одна из пострадавших девушек Алина, в Аркадии неадекватный водитель Porsche Cayenne едва не наехал на неё и её сестру. Однако вместо извинений, водитель начал ссору с девушками, выбил из рук одной из пострадавших телефон, который отлетел на 10 метров.

Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео

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