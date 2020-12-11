В Одессе водитель такси сбил пожилого мужчину прямо на пешеходном переходе

Момент аварии попал на камеры очевидцев, видео которого обнародовал местный телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По словам свидетелей случившегося, наезд произошел на пересечении улиц Канатной и Еврейской.

Одесситы говорят, что после ДТП таксист не бросился на помощь пострадавшему, а первый делом, стал снимать наклейки с автомобиля, чтобы не засветить компанию, в которой он работает.

«Таксист сбил дедулю и сразу после дтп начал снимать наклейки компании с машины, а на деда пох*р», - утверждают они.

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Первое ДТП произошло вчера вечером в районе промрынка «Седьмой километр». Там под колесами фуры погиб молодой человек.

Еще одна трагическая авария случилась тем же вечером в городе Теплодаре, что недалеко от Одессы.

Автомобиль на огромной скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая не выжила. Очевидцы трагедии говорят, что водитель был пьян.

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