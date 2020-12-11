В Одессе водитель такси сбил пожилого мужчину прямо на пешеходном переходе
Момент аварии попал на камеры очевидцев, видео которого обнародовал местный телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
По словам свидетелей случившегося, наезд произошел на пересечении улиц Канатной и Еврейской.
Одесситы говорят, что после ДТП таксист не бросился на помощь пострадавшему, а первый делом, стал снимать наклейки с автомобиля, чтобы не засветить компанию, в которой он работает.
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«Таксист сбил дедулю и сразу после дтп начал снимать наклейки компании с машины, а на деда пох*р», - утверждают они.
До этого мы писали, что на дорогах под Одессой сбили пешеходов.
Первое ДТП произошло вчера вечером в районе промрынка «Седьмой километр». Там под колесами фуры погиб молодой человек.
Еще одна трагическая авария случилась тем же вечером в городе Теплодаре, что недалеко от Одессы.
Автомобиль на огромной скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая не выжила. Очевидцы трагедии говорят, что водитель был пьян.
Напомним, что на Одесчине автоледи въехала в поликлинику на машине, кадры: "Хотела без очереди"
А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео