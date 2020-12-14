Под Одессой водитель на иномарке врезалась в танк из-за густого тумана

Необычное ДТП зафиксировали в селе Усатово Беляевского района, что вблизи Одессы, сообщает телеграм-канал « Одесса-Инфо », передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскрольте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, легковой автомобиль снес ограждение и врезался в танк времен Второй мировой войны, установленный на постаменте.

Боевая машина оказалась намного крепче иномарки. Последняя получила механические повреждения.

По всей видимости, причиной аварии стал плотный туман и скользкая от дождя дорога.

О пострадавших информации не имеется.

Дальнейшие подробности выясняются.

Ранее мы сообщали о еще одной аварии с участием военной техники под Одессой.

В прошлом месяце военный тягач ехал в сторону пгт. Черноморское в воинскую часть по проселочной дороге. Когда он пересекал трассу, то не уступил микроавтобусу марки «Mercedes», который двигался по главной дороге.

Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и от маневра перевернулся на бок.

В салоне буса находилось пять человек, все они члены одной семьи. Пострадала жена водителя – 44-летняя женщина, у нее перелом таза.

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