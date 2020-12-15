З початку року в Одеській області істотно подорожчали комунальні послуги

Як повідомили в прес-службі управління статистики ОДА, розцінки збільшилися на 14,3%.

Так, найбільше подорожчав природний газ. За 11 місяців його ціна зросла на 63,7%. Крім того, зросла ціна на воду – на 18,2%, і на каналізацію – на 16,9%. Подорожчали і послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Вони збільшилися на 7,4%.

Поки що ще ціни на опалення не підняли. Однак з 1 січня в Одесі чекають підвищення тарифу на 23%. Ціна опалення для населення з ПДВ складе 1 813 гривень 94 копійки за гігакалорію. А без ПДВ буде дорівнювати 1 511 гривням і 62 копійкам, повідомили в управлінні статистики.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям розповіли, як просто оплачувати комунальні послуги через додаток Приват24.

Інструкція з'явилася на офіційній сторінці Приватбанку в Facebook.

Так, Державний ПриватБанк опублікував покрокову інструкцію для українців щодо того, як швидко і без проблем оплачувати комуналку в додатку Приват24.

Нагадаємо, що тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, новий тарифний удар для українців, ціна на газ стрибнула відразу на 23%: важливе повідомлення Кабміну.

Також Politeka писала, що зміна тарифів на комуналку, важлива Заява Мінфіну.