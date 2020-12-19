В Одеській області касирка банку вкрала гроші клієнтів

У Подільську касирка, користуючись службовим становищем, за два роки зняла кошти з рахунків більше двох десятків клієнтів, пише treebuna.info.

Відсутність майже ста тридцяти тисяч гривень виявили під час ревізії, проведеної після безлічі скарг від Клієнтів.

Поліцейські вже повідомили касирці банку про підозру в незаконному привласненні грошей клієнтів. На етапі досудового слідства жінка відшкодувала заподіяну шкоду.

Раніше ми писали, що напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.

Городян чекають приємні новинки. По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, а біля пам'ятника Дюку де Рішельє вже встановили карусель.

Як запевняють у мерії, у святкові дні вони працюватимуть безкоштовно.

На сходинках Потьомкінських сходів з'явилися світяться олені і ведмеді.

На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Запалять новорічне дерево 19 грудня під музику в присутності Діда Мороза і Снігуроньки.

Також в цей день в Літньому театрі почне роботу резиденція Святого Миколая, на Грецькій площі відкриється льодовий каток, а на Приморському бульварі – місто ласощів.

Світлодіодні фігури тварин-мешканців "казкового містечка", які раніше були на Думській площі розмістять тепер в Стамбульському парку.

Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.

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