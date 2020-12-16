На Думской площади в Одессе перед зданием мэрии уже нарядили главную елку

Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.

Ветки зеленой красавицы установили вместе с крупными шарами в цветах города – желтыми и красными, пишет 7kanal.

Другими украшениями стали снежинки и огромные леденцы, а вершину елки украшает нестандартная верхушка - сложная многоконечная звезда. Хоть и нет традиционной пятиконечной звезды, но эта верхушка уже лучше ведьмовской шляпы, которая несколько дней была установлена на главной елки страны в Киеве. Торжественное открытие намечено на День Святого Николая — 19 декабря.

Отметим, что на украшение новогодней зоны в этом году выделено около 360 тыс. грн. В эту сумму входит также стоимость гирлянд и других украшений для Приморского бульвара, эти деньги пригодилимь бы в местных больницах, гда уже давно наблюдается коллапс из-за больных вирусом.

Напомним, что в Одессе на улице Дерибасовской устанавливают главный символ нового года – елку.

Елка на главной улице города будет состоять из живых деревьев. На каркас нанизывают большие сосны, которые и сформируют общую зеленую композицию высотой около 10 метров. После монтажа всех елей, на них навесят цветные шары, гирлянды и другие украшения.

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