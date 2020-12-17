Жителей Одессы призывают не забывать о безопасности в период новогодних праздников
Речь сейчас пойдет не об эпидемии, а о зимней пожароопасности, об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net
Близится новый год и Рождество, а это значит, что все украинцы к нему будут тщательно готовиться. Многие будут украшать гирляндами свои жилища, а также наряжать елку.
Специалисты убедительно просят одесситов не использовать испорченные новогодние гирлянды, неисправные обогреватели и ни в коем случае не стоит оставлять детей рядом с электроприборами самих.
"Холостячка" Ксения Мишина покорила чувственностью, приспустив "невидимое" платье: "Два дня до..."
"Дизель шоу" покусился на святое, пойдя по стопам "Квартал 95": "Это же надо, до такой мерзости..."
Измученный разводом Владимир Остапчук раскрыл печальные подробности об экс-жене: "Это на годы"
Ушел из жизни легендарный украинец: ему рукоплескали миллионы
Вопросы безопасности населения, профилактика возникновения чрезвычайных событий, в первую очередь, пожаров, предупреждения гибели и травмирования людей остается приоритетным в деятельности службы спасения, поэтому такие рейды будут продолжаться и в дальнейшем.
В период новогодних и рождественских праздников все сотрудники ГСЧС будут нести службу в усиленном режиме и готовы прийти на помощь каждому, кто попадет в беду.
Ранее мы сообщали, что на Думской площади в Одессе перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.
Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.
Ветки зеленой красавицы установили вместе с крупными шарами в цветах города – желтыми и красными.
Кроме того, на Думской площади в Одессе перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.
Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.
Ветки зеленой красавицы установили вместе с крупными шарами в цветах города – желтыми и красными.
Также елку установили на улице Дерибасовской.
Она состоит из живых деревьев. На каркас нанизали большие сосны, которые и сформировали общую зеленую композицию высотой около 10 метров. На них навесили цветные шары, гирлянды и другие украшения.
Напомним, что масштабный пожар возле газовой заправки в Одессе: момент взрыва попал на камеру
Как сообщала Politeka, пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии
Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП