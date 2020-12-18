Одесситов предупредили о том, что в их домах и квартирах могут оказаться елки, излучающие радиацию

В связи с этим горожанам советуют не покупать новогодние деревья без штрих-кода. Об этом проинформировала начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве – Ирина Мазепа.

Близится новый год и Рождество, а это значит, что все украинцы к нему будут тщательно готовиться. Многие будут украшать гирляндами свои жилища, а также наряжать елку.

Но никто не знает, откуда была привезена зеленая красавица и не исключено, что она может оказаться радиоактивной.

По словам Мазепы, на продажу елку могут быть срублены даже в Чернобыльской зоне, затем их развезли по всей стране.

Поэтому все елки обязательно должны иметь специальные штрих-коды, а также чипы, на которых отмечен номер. Именно благодаря этим кодам и можно через специальные сайты проверить, где именно росла новогодняя красавица, в какой зоне, а также то, не является ли она радиоактивной и привезенной с Чернобыля.

Госагентство лесного хозяйства контролирует случаи на незаконную вырубку елок и сохранение и экологической безопасности, именно поэтому все деревья пересчитывают и присваивают им номера.

Ранее мы сообщали, что на Думской площади в Одессе перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.

Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.

Также елку установили на улице Дерибасовской.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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