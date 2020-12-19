В Одесской области кассирша банка украла деньги клиентов

В Подольске кассирша, пользуясь служебным положением, за два года сняла средства со счетов более двух десятков клиентов, пишет treebuna.info.

Отсутвствие почти ста тридцати тысяч гривен обнаружили во время ревизии, проведенной после множества жалоб от клиентов.

Полицейские уже сообщили кассирше банка о подозрении в незаконном присвоении денег клиентов. На этапе досудебного следствия женщина возместила причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.

Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.

Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.

На ступеньках Потемкинской лестницы появились светящиеся олени и медведи.

На Думской площади перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.

Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.

Зажгут новогоднее дерево 19 декабря под музыку в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.

Также в этот день в Летнем театре начнет работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади откроется ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

Светодиодные фигуры животных – обитателей «Сказочного городка», которые ранее были на Думской площади разместят теперь в Стамбульском парке.

Также елку установили на улице Дерибасовской.

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