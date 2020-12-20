Одеські рятувальники боролися з пожежею на території храму

20 грудня вранці в Одеську службу "101" надійшло повідомлення про пожежу на території займання храму Володимирської ікони Божої Матері по пр. Добровольського, 110.

Рятувальники встановили, що горить тимчасова дерев'яна споруда для зберігання дров.

Пожежу було ліквідовано. Недопущено поширення вогню на поруч розташованих навісах з будівельними матеріалами.

Раніше ми писали, що напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.

Городян чекають приємні новинки. По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, а біля пам'ятника Дюку де Рішельє вже встановили карусель.

Як запевняють у мерії, у святкові дні вони працюватимуть безкоштовно.

На сходинках Потьомкінських сходів з'явилися світяться олені і ведмеді.

На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Запалять новорічне дерево 19 грудня під музику в присутності Діда Мороза і Снігуроньки.

Також в цей день в Літньому театрі почне роботу резиденція Святого Миколая, на Грецькій площі відкриється льодовий каток, а на Приморському бульварі – місто ласощів.

Світлодіодні фігури тварин-мешканців "казкового містечка", які раніше були на Думській площі розмістять тепер в Стамбульському парку.

Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.

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