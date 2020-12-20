В одесской инфекционке больше двух сотен пациентов находятся в тяжелом состоянии

По данным на 19 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 280 пациентов с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести, передает odessa.online.

В тяжелом состоянии находятся 232 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

По состоянию на 9 утра 20 декабря коронавирус лабораторно подтвердили у 814 жителей Одесской области. Из них 21 ребенок, сообщили в прессслужбе Одесской облгосадминистрации.

Всего по состоянию на 20 декабря инфекцию диагностировали у 63 тысяч 938 жителей региона. Из них 3 тысячи 287 детей и 2 тысячи 60 медработников.

Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.

Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.

Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.

На ступеньках Потемкинской лестницы появились светящиеся олени и медведи.

На Думской площади перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.

Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.

Зажгут новогоднее дерево 19 декабря под музыку в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.

Также в этот день в Летнем театре начнет работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади откроется ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

Светодиодные фигуры животных – обитателей «Сказочного городка», которые ранее были на Думской площади разместят теперь в Стамбульском парке.

Также елку установили на улице Дерибасовской.

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