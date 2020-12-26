Страшна аварія трапилася на трасі Одеса-Київ
ДТП сталася вдень у суботу, 26 грудня. Про це повідомляють одесити в соціальних мережах.
Як стало відомо, на трасі мікроавтобус Ford Transit на великій швидкості влетів у задню частину фури. Очевидці припускають, що водій мікроавтобуса не дотримувався безпечної дистанції, що і послужило причиною аварії.
В результаті зіткнення з фурою мікроавтобус розірвало на частини, про що свідчать кадри очевидців. Так, на відео можна помітити, що ліва частина машини повністю відірвана від правої.
"Траса Одеса-Київ. Будьте уважні на дорогах", - закликає автор відео з місця аварії.
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У свою чергу, в прес-службі Управління патрульної поліції розповіли, що водій фури зупинився в правій смузі, виставивши знак аварійної зупинки. У свою чергу, водій мікроавтобуса не перейшов на безпечну швидкість і не впорався з керуванням.
За офіційними даними, в результаті аварії жертв або постраждалих не було
Раніше повідомлялося, що в Києві сталася серйозна аварія з п'ятьма машинами.
Масштабна аварія трапилася в ніч на п'ятницю, 25 грудня. ДТП за участю відразу п'яти транспортних засобів сталося на Голосіївському проспекті.
Автомобільний рух у бік центру міста від ВДНГ було перекрито.
Нагадаємо, моторошна аварія заблокувала рух на трасі Київ-Харків, об'їзд тільки по зустрічній: кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, у Харкові позашляховик влетів у зупинку, перші деталі і кадри: є постраждалі.
Також Politeka писала, що масштабна ДТП паралізувала рух у Києві, що відомо про постраждалих: "відразу п'ять...", фото з місця.