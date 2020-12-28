В Україні сталася дев'ята трансплантація серця за рік

Як передає Politeka.net, про успішну операцію розповів львівський лікар Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook.

Серце отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було в критичному стані. За останній рік воно зупинялося шість разів.



"Донором для нього стала 42-річна львів'янка. Після того як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідна людина продовжив битися. Величезне спасибі всім, хто був задіяний в операції, особливо колегам з Києва. І найбільша наша подяка родині донора. Це рішення далося їм непросто, але їм вони подарували шанс на життя молодій людині і татові двох маленьких дітей", - повідомив лікар.

Українці висловили щирі співчуття родині донора та подякували їм за такий вчинок.

"Господь надихнув рідних на Згоду, щоб сердечко продовжило жити. Низький уклін лікарям і сім'ям", " Немає слів ... Слава Богу і всім причетним!", "Мене гордість розпирає !!! Низький уклін таким лікарям! Молодці!", "Ви найкращі!!! Не вистачає слів, щоб висловити подяку і емоції від побаченого! Врятовано ще одне життя", - писали українці під постом.

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