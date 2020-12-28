Коронавірус в Україні може бути зупинений лише одним способом

Український лікар Сергій Кравченко розповів на телеканалі Апостроф TV про два шляхи подолання пандемії, а також назвав відсоток населення, який повинен перехворіти.

Кравченко підкреслює, що вакцинація, є пріоритетним методом формування колективного імунітету від вірусу.

За його словами, коронавірус в Україні може бути зупинений колективним імунітетом. Для отримання такого імунітету є два шляхи: в першому населення хворіє природно, а в другому - захист від хвороби купується за допомогою вакцинації.

"Для того, щоб ми вплинули на інтенсивність поширення хвороби, яка є основним показником, треба на першому етапі мати третину населення з імунітетом. Для того, щоб подолати пандемію в цілому, нам треба мати, як мінімум, дві третини населення з відповідним імунітетом. Краще, щоб це було більше 70%", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7 191 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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