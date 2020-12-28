Медики швидкої допомоги намагалися реанімувати жінку, але травми виявилися несумісними з життям

Так, у Веселівському районі Запорізької області 29-річний водій ВАЗ-21099, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та збив велосипедистку.

Про це передавати в Національній поліції Запорізької області.

Зокрема, місцевий житель не впорався з керуванням авто, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч.

В результаті аварії 52-річна велосипедистка померла в муках на місці ДТП. Шансів вижити у неї не було. За словами медиків, водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 КК України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.