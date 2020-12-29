У Запоріжжі місцева мешканка виростила вдома рідкісне дерево

Зокрема, Тетяна Кузьму виростила вдома рідкісне бананове дерево. Днями воно дало плоди - незвичайні кольорові банани.



Про це власниця зимового саду розповіла у соцмережі Facebook.

Жінка повідомила, що, незважаючи на те, що за вікном зима, в її саду плодоносять цитрусові дерева і розквітають квіти.

Напередодні нового року у Тетяни Кузьмук дало плоди рідкісне бананове дерево — банан велутіна (оксамитовий). Рослина не дуже поширена в Україні, висота дерева досягає максимум 1,5-2 м.плоди за смаком як звичайний банан, але набагато меншого розміру і мають всередині насіння.

Користувачі мережі були захоплені зимовим садом Тетяни і залишили їй безліч хвалебних компліментів:

"Скільки краси! У жарких країнах цитрусові дерева на Різдво прикрашають, замість ялинок. Пора і нам привчатися...", "Скоро так будемо святкувати", " Здорово!", " Який у вас гарний сад", " хочеться банани купити. І ананаси. Не хочу з верхівки, довго дуже", " звичайно, що в такому раю, створеному власними руками, зими немає".

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