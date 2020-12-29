У Львівській області зіткнулися легкове авто, вантажівка і автобус

Фатальна ДТП сталася ввечері 28 грудня в одному з сіл Жовківського району. Копи з'ясували, що водій іноземного автомобіля Ford Fiesta, 30-річний житель Червонограда, зіткнувся з вантажівкою "Урал" під керуванням 55-річного жителя району, який рухався перед ним.

Про це повідомляти прес-служба Нацполіції у Львівській області.

Від сильного удару легковик виїхав на "зустрічку", де врізався в маршрутний автобус БАЗ, який перевозив пасажирів.

Внаслідок ДТП водій легковика помер на місці події. Ще двоє пасажирів автобуса віком 20 та 21 рік отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Судячи зі знімків, від однієї з машин практично нічого не залишилося: на асфальті можна помітити лише купу металу і шматки арматури. Авто, після зіткнення з автобусом, дійсно виглядає, як після м'ясорубки.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.