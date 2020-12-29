Українка має намір провести розслідування смерті свого батька в лікарні

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті журналіста "33 каналу" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



На Вінничині помер чоловік, який 10 днів перебував у лікарні без подачі кисню.

Його дочка в те, що трапилося звинувачує медиків.

"Я розумію, що батька не повернеш! Але люди не повинні вмирати в лікарнях через відсутність кисню в ту годину, коли нам звітують "все харашо..."Тому я вирішила розповісти, як все було і чому в лікарні панує байдужість. Тому що батько зайшов до лікарні своїми ногами, а його звідти винесли вже в труні", - поділилася Марта.

За її словами, балон з киснем медики дістали лише тоді, коли чоловік був при смерті.

"Коли ми підняли крик, то відразу знайшовся балон кисню ... Виходить він був у них, але його для когось тримали? Ми понад 60000 гривень витратили на лікування батька, але ті 10:00 без кисню 16-го листопада зробили свою чорну справу. Він прожив ще 3 тижні", - поділилася жінка.

Зазначимо, що станом на ранок, 29 грудня, всього за час пандемії в Україні підтверджено 1 037 362 випадки зараження, видужали - 681 835 осіб, летальних випадків - 18 081.

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