Чоловік у Дніпрі зловив величезного сома

Як передає Politeka.net, про трофейну риболовлю розповів Олександр громадський на своїй сторінці в Facebook.



"Перший зимовий трофей і перша відповідь по обновці", - повідомив любитель підводного полювання в підписі до посту.



Як виявилося, трофейний сом важив аж 18 кілограмів.

Українці в мережі захопилися уловом Олександра, і традиційно побажали йому ні хвоста, ні луски.

"Саньок, з такими темпами як ти рибалиш В Р. Дніпрі, скоро крупняк весь виловиш. Дивуй нас своїми трофеями, бажаю удачі", " та велика риба..Вона в Чорнобилі виросла і по Дніпру вниз спустилася. Красива, але їсти без перевірки дозиметром небезпечно", - писали в коментарях під постом.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли дніпрянин здивував великим уловом.

Раніше він зловив 15-кілограмову щуку.





Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.

Раніше Pоliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "трупний запах на кілометри...".