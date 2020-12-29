Чоловік у Дніпрі зловив величезного сома
Як передає Politeka.net, про трофейну риболовлю розповів Олександр громадський на своїй сторінці в Facebook.
"Перший зимовий трофей і перша відповідь по обновці", - повідомив любитель підводного полювання в підписі до посту.
Як виявилося, трофейний сом важив аж 18 кілограмів.
Українці в мережі захопилися уловом Олександра, і традиційно побажали йому ні хвоста, ні луски.
"Саньок, з такими темпами як ти рибалиш В Р. Дніпрі, скоро крупняк весь виловиш. Дивуй нас своїми трофеями, бажаю удачі", " та велика риба..Вона в Чорнобилі виросла і по Дніпру вниз спустилася. Красива, але їсти без перевірки дозиметром небезпечно", - писали в коментарях під постом.
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Варто відзначити, що це не перший раз, коли дніпрянин здивував великим уловом.
Раніше він зловив 15-кілограмову щуку.
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