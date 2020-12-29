Зверніть на ці симптоми особливу увагу...

44-річна львів'янка Наталія Чирич двічі підхопила вірус незважаючи на вжиті заходи безпеки

Жінка розповіла в інтерв'ю Тvoemisto.tv про нетипові симптоми повторного зараження коронавірусом, зокрема про сильні болі в спині і голові, втрату зору і зниження артеріального тиску.

Перший раз Наталя підхопила вірус влітку, хоча намагалася дотримуватися дистанції, носила маску, але все одно не вбереглася.

Повторно львів'янка підхопила інфекцію від чоловіка. У того протягом трьох днів була висока температура, ПЛР-тест дав позитивний результат.

При прослуховуванні лікар зазначила у пацієнтки утруднене дихання, призначила ПЛР-тест. Той підтвердив коронавірусну хворобу.

Згодом у жінки погіршився зір, а в перші дні сильно знижувався артеріальний тиск, боліли очі, був закладений ніс і вуха, шуміло в голові. При цьому температура тіла залишалася нормальною.

«Мені було зле до сліз», – пригадує вона.

Наступною в родині інфікувалася 11-річна дочка. У неї спостерігалася підвищена температура протягом трьох днів, пізніше залишилися слабкість і ломота в тілі.

А ось 19–річний син не захворів - його ізолювали в квартирі. Однак жінка вважає, що він переніс COVID-19 ще в березні, коли повернувся з Польщі з навчання. Тоді у нього була висока температура і сильні головні болі.

Чирич підкреслила, що не розуміє безпечності людей, які не хочуть дотримуватися правил карантину, адже небезпечна інфекція нікуди не зникла.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.