Для початку проведення вакцинації від коронавірусу в Україні все готово

Зараз країна очікує підписання необхідних договорів про отримання вакцини з потенційними компаніями найближчим часом.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, який відбувся 30 грудня.

Він пояснив, що вакцинувати українців будуть безпосередньо в регіонах. Але вкрай важливо, за його словами, щоб цей процес був швидким і не вплинув на інші програми вакцинації.

Максим Степанов додав, що для вакцинації українського населення буде залучено додаткову кількість медичних працівників та облаштовано спеціальні пункти щеплень.

Міністр охорони здоров'я також анонсував підписання важливих договорів на поставку вакцини з компаніями-виробниками на територію України.

"Україна готова до проведення вакцинації по всіх етапах, незалежно від виду вакцини, яку ми отримаємо. Думаю, що незабаром ми вже повідомимо про підписання безпосередньо договорів з компаніями виробниками, з якими ми ведемо переговори більше 4 місяців. Основна річ, на якій ми наполягаємо — це терміни поставки, для нас дуже важливо якомога швидше отримати ці вакцини", — заявив Степанов.

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