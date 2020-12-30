Експерт оцінив шанс зниження поширення пандемії



Що чекає українців наступного року розповів імунолог Федір Лапій в ефірі телеканалу "Україна 24".



За словами фахівця, пандемія може вщухнути вже влітку наступного року, але радіти поки рано.



"Ми це відчували влітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії триватиме все ж до кінця 2021 року. Але це не означає, що не будуть послаблюватися карантинні заходи і життя не буде повертатися до більш звичного ритму", - пояснив імунолог.

Лапій також зазначив, що має пройти час до того моменту, коли "Китайський" вірус можна буде називати сезонною хворобою.

"Імунітет у частини населення Землі буде формуватися через хворобу, але до колективного імунітету дуже далеко. Частина населення буде вакцинована і таким чином отримає імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID - 19 стане сезонною інфекцією, повинен пройти ще рік, тобто до кінця 2021 ми говоримо про гостру фазу пандемії", - пояснив експерт.

У той же час в ВООЗ вважаю, що існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світові доведеться навчитися жити з вірусом.

Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні було підтверджено 1 045 348 хворих коронавірусом: з них 18 324 померли і 698 190 одужали.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.