З українцями поділилися гарною новиною про те, що кількість хворих в країні зменшується

Плюс в тому, що зменшується кількість пацієнтів, у яких ми діагностуємо COVID. Правда кількість госпіталізацій як і раніше залишається значною, і вона "скаче". При цьому такий показник нестабільний-то більше, то менше. Тому говорити, що все добре, поки що рано.

Голова Львівського діагностичного центру Тарас Жиравецький заявив про це на своїй сторінці в Facebook.

Позитивні новини є і в іншому. Зокрема, він зайшов в аптеку, і виявив, що більшість препаратів, якими лікують наслідки COVID-19, там є.

"Це вже радує. Тому що люди можуть піти і вже більше не бігати по десяти аптеках, шукати, як було місяць-два тому", - додав він.

Ще з позитивних новин Жиравецький виділив, що Україна вже пройшла пік другої хвилі коронавірусу, а можливо це вже спад. Він також порекомендував на новорічні свята уникати великого скупчення людей. За його словами, у 25-30% українців є багато шансів взагалі не захворіти коронавірусом.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилося 7 986 осіб. Всього в країні зафіксували 1 045 348 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Від хвороби в країні померло вже 18 324 особи (+243 за добу). Однак з початку пандемії одужала рекордна кількість осіб – 16 355 (всього 698 190).

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