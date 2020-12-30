Чоловікові ампутували ногу через ускладнення, яке викликав "Китайський" вірус

Подробиці події повідомило британське видання Daily Mail.



56-річний житель міста Борнмут перехворів "китайським" вірусом і зібрався повернути форму після перебування на самоізоляції, але відчув проблеми з правою ногою.



Він звернувся до медиків, які порадили йому приймати знеболюючі, але стан тільки погіршувався.

Чоловікові призначили КТ, на якому виявили 15-сантиметровий тромб у верхній частині стегна.

Хірурги негайно провели операцію з видалення тромбу, але кілька днів по тому пальці і підйом зводу стопи правої ноги пацієнта почали чорніти - його нога почала відмирати.

Лікарі прийняли рішення ампутувати ногу пацієнта.

Чоловік поділився, що він зможе ходити за допомогою протеза вже через місяць, і додав, що до захворювання коронавірусом він був абсолютно здоровий.



Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні було підтверджено 1 045 348 хворих коронавірусом: з них 18 324 померли і 698 190 одужали.



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