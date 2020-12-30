Українців з січня очікує чергове подорожчання тарифів



Так, в ціні підніметься холодна вода, а саме ціна на водопостачання та водовідведення, передає "Страна".

У першому місяці 2021 року вартість зросте, в середньому, на 15-20%. Ціни коливатимуться в районі 22,58-44,88 грн за кубометр води, залежно від регіону.

Підняття цін пояснюють підвищенням витрат - мережі зношені, реагенти і електрику дорогі, зарплати доводиться збільшувати.

Відомо, що холодна вода подорожчає в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі та інших обласних центрах. Рішення про підняття цін на воду приймає місцева влада.

Варто відзначити, що українці платитимуть абонплату за всі послуги, крім електроенергії, а тарифи на опалення змінюватимуться щомісяця.

В середньому, сума в платіжках підніметься на 112 гривень - абонплата за воду та опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн.



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