Українців з січня очікує чергове подорожчання тарифів
Так, в ціні підніметься холодна вода, а саме ціна на водопостачання та водовідведення, передає "Страна".
У першому місяці 2021 року вартість зросте, в середньому, на 15-20%. Ціни коливатимуться в районі 22,58-44,88 грн за кубометр води, залежно від регіону.
Підняття цін пояснюють підвищенням витрат - мережі зношені, реагенти і електрику дорогі, зарплати доводиться збільшувати.
Відомо, що холодна вода подорожчає в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі та інших обласних центрах. Рішення про підняття цін на воду приймає місцева влада.
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Варто відзначити, що українці платитимуть абонплату за всі послуги, крім електроенергії, а тарифи на опалення змінюватимуться щомісяця.
В середньому, сума в платіжках підніметься на 112 гривень - абонплата за воду та опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн.
Також ми повідомляли, що в січні 2021 року ціна природного газу для побутових клієнтів компанії "Нафтогаз України" зросте на 14%.
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