Підступний вірус Covid-19 продовжує забирати життя відомих людей в Одесі

У перший день нового року стало відомо, що від наслідків ковід помер заслужений художник України Сергій Лозовський.

Чоловік помер в Одесі. Йому було 58 років.

Про смерть живописця повідомили в Одеській обласній організації національної спільноти художників України, передає Politeka.net.

В організації зазначають, що Сергій Лозовський понад 35 років пропрацював на художньо-графічному факультеті Південноукраїнського національного педінституту імені Ушинського.

Роботи Лозовського зберігаються в приватних колекціях по всьому світу, а також у великих українських музеях.

Відзначимо, що в Одесі ознайомитися з творчістю художника можна в Музеї сучасного мистецтва. На багатьох його картинах зображена Одеса і морські пейзажі.

Похорон живописця відбувся 3 січня.

До цього ми повідомляли, що в Одесі помер історик-археолог, професор Одеського національного університету імені Мечникова Олександр Дзиговський.

Причиною смерті вченого став Covid-19, у нього було важке ускладнення. Дзиговському було 67 років.

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