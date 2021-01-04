Коварный вирус Covid-19 продолжает уносить жизни известных людей в Одессе
В первый день нового года стало известно, что от последний ковид скончался заслуженный художник Украины Сергей Лозовский.
Мужчина умер в Одессе. Ему было 58 лет.
О смерти живописца
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В организации отмечают, что Сергей Лозовский более 35 лет проработал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута имени Ушинского.
Работы Лозовского хранятся в частных коллекциях по всему миру, а также в крупных украинских музеях.
Отметим, что в Одессе ознакомиться с творчеством художника можно в Музее современного искусства. На многих его картинах изображена Одесса и морские пейзажи.
Похороны живописца состоялись 3 января.
До этого мы сообщали, что в Одессе скончался историк-археолог, профессор Одесского национального университета имени Мечникова Александр Дзиговский.
Причиной смерти ученого стал Covid-19, у него было тяжелейшее осложнение. Дзиговскому было 67 лет.
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