Свыше тысячи новых случаев заболевания ковид обнаружилось в Одесской области за сутки

Как передает Politeka.net свежую статистику обнародовали на сайте СНБО.

Так, по состоянию на 17 декабря в Одессе и области выявлено 1064 случая китайского вируса. Регион по-прежнему остается на втором месте по стране по количеству новых заразившихся.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 61 тысяча 38 человек.

18 человек скончались за сутки от осложнений, вызванных COVID-19. 853 пациента умерли за все время в области, 23185 выздоровели, 37000 болеют, у 62818 подозревают коронавирус.

Всего по Украине подтвердили 12047 новых диагнозов. Больше всего – в Киеве (1512). В пятерку лидеров, кроме столицы и Одесской области, вошли также Запорожская (858), Киевская (626) и Черниговская (587) области.

Также ранее сообщалось, что в Минздраве уже есть четкие протоколы лечения пациентов с легкой формой коронавируса, а также с тяжелым течением болезни. Сейчас скорая выбирает больных, которым помощь нужна в первую очередь. Поэтому сначала выезжает на вызов к украинцам с определенными симптомами.

Так, по протоколам МОЗ в первую очередь в больницу нужно забирать тех больных, у которых есть одышка, низкая сатурация и сопутствующие заболевания.

Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"

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