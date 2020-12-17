У женщины были все шансы на скорейшее выздоровление

Одесситка, у которой диагностировали ковид, рассказала об ужасных условиях лечения в больнице

Историю пребывания в двух одесских клинках – больнице №5 на Троицкой и инфекционке Ирина Тихомирова рассказала на страницах соцсетей, передает Politeka.net

29 ноября женщину привезли по “скорой” в городскую больницу №5 с двусторонней пневмонией. На тот момент у нее была одышка, сатурация 85 и поражение легких до 25%. Как отметила заболевшая, у меня были все шансы на скорейшее выздоровление поскольку отсутствовали какие-либо серьезные хронические заболевания.

«Лечение мне расписали еще в приемном отделении. За последующие двое суток врачи к больным не подходили (хотя где-то эфемерно витали, видимо, подальше от красной зоны). Мое состояние без коррекции лечения стало ухудшаться», - рассказала Тихомирова.

Неоказание адекватной медицинской помощи привело к тому, что на вторые сутки пребывания в больнице дышать без кислородного концентратора пациентка уже не могла.

Также, по ее словам, она не могла дождаться спасительной капельницы - 1,5 медсестры бегали с каменными лицами и говорили, что есть те, кому еще хуже.

«Когда я уже не могла встать и в принципе уже ни на что не реагировала, моя "сопалаточница" разыскала и привела врача из другого отделения. Врач, как я уловила, достаточно жестко говорила с медсестрами и через несколько минут у моей кровати уже установили стойку для капельницы», - продолжила она.

Это было 30 ноября. Одесситке было так тяжело, что она начала подумывать о смерти.

Далее в отделение смогла прорваться дочь Ирины, которая быстро сообразила, что маме тут могут уже не помочь и ее нужно срочно увозить в другую больницу. Так, 2 декабря, ее удалось переправить в инфекционку.

«Это был другой мир, другое государство. Здесь, вероятно, тоже есть проблема с кадрами. Тем не менее, в вечерне-ночное время при необходимости всегда можно пообщаться с дежурным врачом. А ежедневный обход пациентов - 6 дней в неделю - делает заведующий Олег Владимирович. Он разговаривает с людьми, корректирует назначения и неизменно поддерживает добрым словом», - сообщила Ирина.

В скором времени состояние женщины пошло на поправку и ее выписали домой.

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