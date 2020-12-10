Китайский вирус продолжает свирепствовать в Украине, особенно страдает от него Одесса

Несколько месяцев подряд регион входит в первую тройку-пятерку по наибольшему количеству заболевших на ковид.

Одна из врачей, на правах анонимности, рассказала, что одесская "первичка" медицинской помощи, как и местные больницы, захлебываются от количества больных, которых с каждым днем всё больше, пишет издание Обозреватель .

Медик призналась что бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. А результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, нет до сих пор.

Кроме того, за результатами ПЦР приходится ездить самим врачам по спискам, ведь оказывается, в 21-м веке отправить на е-мейл не получается.

"Больных все больше. Телефоны красные: консультирую, координирую. Бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, нет до сих пор. Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо, а на самом деле все захлёбываются, и первичка, и больницы", – рассказала врач.

Как сообщили в СНБО, по состоянию на 10 декабря в Одесской области от инфекции скончались 27 заболевших. Это один из самых высоких показателей в регионе за все время.

За минувшие сутки выявлено 717 новых случаев коронавируса – при том, что в последнее время в регионе было не менее 1000 заболевших в сутки. Общее число инфицированных составило 54 тысячи 840 человек.

Выздороветь удалось 1176 пациентам.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.