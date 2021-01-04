Одеська лікарня, в якій лікують заражених ковід, зазнає труднощів з харчуванням, медперсоналом, а також там нікому вивозити сміття

Зовсім недавно в железнодороджной лікарні, яка була перепрофільована під пацієнтів з коронавірусом розгорнули 100 ліжок, проте спокійно функціонувати вона не може. Про це в ході наради заявив мер міста Геннадій Труханов, пише Думська.

"Кажуть, що все добре, всього вистачає. Однак головлікар просить нас організувати харчування, забезпечити вивезення сміття, а потім надсилає лист з проханням закупити обладнання, препарати та багато іншого на суму 10,9 млн.грн. У мене тоді питання: що вони відкрили і як лікують пацієнтів?» - розповів Одеський голова.

Що стосується ще однієї опорної лікарні-водників, раніше в ній було розгорнуто додатково 60 ліжок, проте медзаклад досі не приймає пацієнтів.

"Вони не можуть сформувати бригади, немає співробітників. Шукають скрізь, де тільки можна, навіть на ярмарках вакансій, але поки результату немає», — повідомила директор міськздрва Олена Якименко.

Потрібно відзначити, що Труханов і Якименко з жаром обговорювали проблеми двох одеських лікарень, тому що вони знаходяться у віданні облздрва.

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