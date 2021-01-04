Одеська лікарня, в якій лікують заражених ковід, зазнає труднощів з харчуванням, медперсоналом, а також там нікому вивозити сміття
Зовсім недавно в железнодороджной лікарні, яка була перепрофільована під пацієнтів з коронавірусом розгорнули 100 ліжок, проте спокійно функціонувати вона не може. Про це в ході наради заявив мер міста Геннадій Труханов, пише
"Кажуть, що все добре, всього вистачає. Однак головлікар просить нас організувати харчування, забезпечити вивезення сміття, а потім надсилає лист з проханням закупити обладнання, препарати та багато іншого на суму 10,9 млн.грн. У мене тоді питання: що вони відкрили і як лікують пацієнтів?» - розповів Одеський голова.
Що стосується ще однієї опорної лікарні-водників, раніше в ній було розгорнуто додатково 60 ліжок, проте медзаклад досі не приймає пацієнтів.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Розгнівані українці відправили "Квартал 95" на пенсію, Кошовий перейшов межу: "Все паскудніше і паскудніше"
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
Морози до -20 і погодні аномалії несуться на Україну, новий прогноз: "Найхолоднішою датою стане..."
На три знаки Зодіаку обрушиться удача з початку 2021 року: кого чекає грошовий період
"Вони не можуть сформувати бригади, немає співробітників. Шукають скрізь, де тільки можна, навіть на ярмарках вакансій, але поки результату немає», — повідомила директор міськздрва Олена Якименко.
Потрібно відзначити, що Труханов і Якименко з жаром обговорювали проблеми двох одеських лікарень, тому що вони знаходяться у віданні облздрва.
Раніше ми писали, що підступний вірус Covid-19 продовжує забирати життя відомих людей в Одесі.
У перший день нового року стало відомо, що від останній ковид помер заслужений художник України Сергій Лозовський.
Чоловік помер в Одесі. Йому було 58 років.
Також повідомлялося, що в Одесі помер історик-археолог, професор Одеського національного університету імені Мечникова Олександр Дзиговський.
Причиною смерті вченого став Covid-19, у нього було важке ускладнення. Дзиговському було 67 років.
Нагадаємо, що одеситку з ковід "залікували" в лікарні: "не могла дочекатися рятівної крапельниці"
Як писала Politeka, медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "швидкі і лікарні захлинаються"
Також Politeka писала, епідемія забирає життя одеситів одного за іншим, Нова статистика: "більше тисячі людей..."