Одесская больница, в которой лечат зараженных ковид, испытывает трудности с питанием, медперсоналом, а также там некому вывозить мусор
Совсем недавно в железнодороджной больнице, которая была перепрофилирована под пациентов с коронавирусом развернули 100 коек, однако спокойно функционировать она не может. Об этом в ходе совещания заявил мэр города Геннадий Труханов, пишет
«Говорят, что все хорошо, всего хватает. Однако главврач просит нас организовать питание, обеспечить вывоз мусора, а потом присылает письмо с просьбой закупить оборудование, препараты и многое другое на сумму 10,9 млн. грн. У меня тогда вопрос: что они открыли и как лечат пациентов?» — рассказал одесский голова.
Что касается еще одной опорной больницы - водников, ранее в ней было развернуто дополнительно 60 коек, однако медучреждение до сих пор не принимает пациентов.
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Ксения Мишина и Эллерт признались украинцам в грандиозном обмане: "После "Холостячки" я сразу..."
51-летняя Дженнифер Лопес смыла тонны косметики и показала себя настоящей, в Сети переполох: "Кошмар..."
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Как 90-летний Чапкис из "Танців з зірками" выглядел в молодости, фото красавчика: "Ого, какой..."
«Они не могут сформировать бригады, нет сотрудников. Ищут везде, где только можно, даже на ярмарках вакансий, но пока результата нет», — сообщила директор горздрва Елена Якименко.
Нужно отметить, что Труханов и Якименко с жаром обсуждали проблемы двух одесских больниц, потому что они находятся в ведении облздрва.
Ранее мы писали, что коварный вирус Covid-19 продолжает уносить жизни известных людей в Одессе.
В первый день нового года стало известно, что от последний ковид скончался заслуженный художник Украины Сергей Лозовский.
Мужчина умер в Одессе. Ему было 58 лет.
Также сообщалось, что в Одессе скончался историк-археолог, профессор Одесского национального университета имени Мечникова Александр Дзиговский.
Причиной смерти ученого стал Covid-19, у него было тяжелейшее осложнение. Дзиговскому было 67 лет.
Напомним, что одесситку из ковид "залечили" в больнице: "не могла дождаться спасительной капельницы"
Как писала Politeka, медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: "скорые и больницы захлебываются"
Также Politeka писала, эпидемия уносит жизни одесситов одного за другим, Новая статистика: "более тысячи человек..."