Одесская больница, в которой лечат зараженных ковид, испытывает трудности с питанием, медперсоналом, а также там некому вывозить мусор

Совсем недавно в железнодороджной больнице, которая была перепрофилирована под пациентов с коронавирусом развернули 100 коек, однако спокойно функционировать она не может. Об этом в ходе совещания заявил мэр города Геннадий Труханов, пишет Думская.

«Говорят, что все хорошо, всего хватает. Однако главврач просит нас организовать питание, обеспечить вывоз мусора, а потом присылает письмо с просьбой закупить оборудование, препараты и многое другое на сумму 10,9 млн. грн. У меня тогда вопрос: что они открыли и как лечат пациентов?» — рассказал одесский голова.

Что касается еще одной опорной больницы - водников, ранее в ней было развернуто дополнительно 60 коек, однако медучреждение до сих пор не принимает пациентов.

«Они не могут сформировать бригады, нет сотрудников. Ищут везде, где только можно, даже на ярмарках вакансий, но пока результата нет», — сообщила директор горздрва Елена Якименко.

Нужно отметить, что Труханов и Якименко с жаром обсуждали проблемы двух одесских больниц, потому что они находятся в ведении облздрва.

Ранее мы писали, что коварный вирус Covid-19 продолжает уносить жизни известных людей в Одессе.

В первый день нового года стало известно, что от последний ковид скончался заслуженный художник Украины Сергей Лозовский.

Мужчина умер в Одессе. Ему было 58 лет.

Также сообщалось, что в Одессе скончался историк-археолог, профессор Одесского национального университета имени Мечникова Александр Дзиговский.

Причиной смерти ученого стал Covid-19, у него было тяжелейшее осложнение. Дзиговскому было 67 лет.

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